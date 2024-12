Islandija dovoljenje za kitolov podaljšala do leta 2029 N1 Islandija je dvema podjetjema podaljšala dovoljenje za kitolov do leta 2029, kar je pri aktivistih za pravice živali in okoljevarstvenih skupinah že sprožilo kritičen odziv.

