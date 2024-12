Veszprem in Barcelona trdno v sedlu Ekipa Rokometaši iz Veszprema in Barcelone so trdno zasidrani na vrhu lestvice v svojih skupinah v ligi prvakov. Oboji imajo po desetih tekmah štiri točke naskoka pred svojimi najbližjimi zasledovalci. Madžarska ekipa je že v sredo na Danskem premagala Fredericio s 40:31, španska je bila danes doma boljša od Zagreba z 38:30.



