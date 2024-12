“Varnostna situacija v Sloveniji je dobra, ne gre za nobeno poslabšanje razmer” – Odziv notranjega ministra Boštjana Poklukarja na očitke o slabem delu policije topnews.si Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je znova zatrdil, da je varnostna situacija v Sloveniji dobra in da policija dobro opravlja svoje delo. Je pa odredil izredni nadzor nad delovanjem Centra za varovanje in zaščito, ki je pokazal nekatere napake in nepravilnosti. “V zadnjih dneh je bilo v slovenskih medijih več očitkov na neobvladovanje varnostne […]...

