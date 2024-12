Trojni dvojček Dončića in odlična ekipna predstava za novo visoko zmago 24ur.com Dallas Mavericks po povratku Luke Dončića po poškodbi nadaljujejo z odličnimi predstavami. Proti nebogljenim Washington Wizardsih so vknjižili še šesto zaporedno zmago in deseto na zadnjih enajstih tekmah. Tudi tokrat je odlično igral Luka Dončić, ki je tekmo zaključil z 21 točkami, 10 skoki in 10 asistencami, Dallas pa je slavil z izidom 137:101.

Sorodno





Omenjeni Dallas Mavericks

Luka Dončić Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Miha Hrobat

Nataša Pirc Musar