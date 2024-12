Samsung One UI 7 izboljšuje varnost in zasebnost v dobi umetne inteligence mobile.si Samsung je objavil program One UI 7 beta, ki omogoča vnaprejšnji vpogled v okrepljene varnostne ukrepe, ekskluzivne za Samsung Galaxy. Najnovejši uporabniški vmesnik One UI na vseh ravneh varuje osebne podatke, hkrati pa vsem vrstam uporabnikov omogoča izbiro, preglednost in integrirane varnostne nastavitve, saj v dobi umetne inteligence ni zasebnosti brez celovite varnosti.

Sorodno Omenjeni Samsung Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Miran Pavlin

Janez Janša

Miha Hrobat