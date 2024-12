Bitcoin presegel 100.000 dolarjev Slo-Tech Avtor Matej Huš Bitcoin je danes zgodaj zjutraj presegel mejo 100.000 dolarjev in nad njo ostal pretežni del dneva, nato pa je izgubil nekaj zaleta in se vrnil k vrednostim iz minulih dni, ki so tik pod njo. Širši bikovski trend, ki je dobil pospešek z izvolitvijo novega ameriškega predsednika, medtem ne pojenja. K današnji rasti je prispevala napoved bodočega predsednika, da bo predsednik Zvezne komisije za trg ...

