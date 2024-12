Niet v knjigi: srhljivo aktualna besedila, da kar boli 24ur.com Kulturni novinar Zdenko Matoz je v sodelovanju s kultno skupino Niet napisal njihovo glasbeno biografijo, ki so jo poimenovali Pa tako lep dan je bil NIET 40 let. V njej je zapisal tako zgodovino zasedbe v njihovih lastnih besedah, kot tudi v besedah njihovih sodobnikov, sodelavcev in prijateljev. Knjiga pa vsebuje tudi vsa besedila in zgoščenko največjih uspešnic. Več o nastanku knjige nam je av...

Omenjeni Niet Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Luka Mesec

Miran Pavlin