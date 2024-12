V 40 minutah prazna spletna denarnica, več sto tisoč evrov pa na računu v tujini 24ur.com To je zgodba samo enega izmed slovenskih podjetij, ko je zaposleni goljufom nevede poslal podatke za vstop v spletno banko, ti pa so nato več sto tisoč evrov nakazali v tujino. Kljub človeški napaki se podjetja zdaj sprašujejo, zakaj jih banka na nakazilo ni opozorila, kljub neznanemu prejemniku in ogromnemu znesku je namreč nakazilo v tujino izvedla brez posvetovanja s komitenti. Več kot 15 takš...

