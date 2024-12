Davčni zavezanec lahko zahteva, da en odstotek dohodnine donira SiOL.net Davčni zavezanec lahko zahteva, da se do en odstotek dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Če vlogo vlaga prvič ali želi donacijo nameniti drugemu upravičencu, lahko to za leto 2024 stori še do konca leta, so danes spomnili na Finančni upravi RS (Furs).

