"Demokracija je ogrožena" – v Bukarešti pred volitvami shod v podporo Evropski uniji RTV Slovenija V Bukarešti se je v četrtek zbralo več tisoč ljudi, ki so izrazili podporo demokraciji in Evropski uniji. V nedeljo bo v Romuniji namreč potekal drugi krog predsedniških volitev, v katerem se bosta pomerila kandidata skrajne desnice in desne sredine.