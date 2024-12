Tedenski horoskop (9.-15. 12.): kdo mora paziti na odnose in kdo bo našel srečo N1 Retrogradni Mars in energija Venere bosta v ospredju, prinašata pa tako napetosti kot prijetne trenutke. Katera znamenja se bodo spopadala z izzivi in katera našla notranji mir? Preverite, kaj vam prinaša teden.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Luka Mesec

Miha Kordiš