Slovenija je v Varnostnem svetu ZN obsodila vsakršno uporabo kemičnega orožja. Ob vnovičnih spopadih v Siriji je mednarodna skupnost zaskrbljena o uporabi tovrstnega orožja. "Ponovna uporaba tega orožja v zadnjih letih v Siriji in drugod kaže na to, da je ta grožnja še vedno aktualna za mednarodni mir in varnost. Ob hitrem razvoju dogodkov v Alepu in njegovi okolici je naša zaskrbljenost vse večj ...