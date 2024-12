Koprski kriminalisti so kazensko ovadili 44-letnika in 56-letnico s Krasa, ki ju sumijo, da sta si med drugim z zlorabo plačilne kartice protipravno prilastila denar podjetja, v katerem sta bila zaposlena. Osumljenec naj bi si prilastil za več kot 140.000 evrov sredstev, osumljenka pa za okoli 20.000 evrov, so sporočili. Osumljenca sta po pojasnilih Policijske uprave Koper več let delala v gospodar ...