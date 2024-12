Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj nekaj po 14. uri med opravljanjem nalog opazili nevarno in nezanesljivo vožnjo voznika osebnega avtomobila Renault Clio. Kljub opozorilnim znakom in pozivom k ustavitvi je voznik pospešil in skušal zbežati. Po kratkem zasledovanju je avtomobil ustavil, nato pa poskušal pobegniti peš. Policisti so ga hitro prijeli in ugotovili, da gre za 22-letnika ...