Policisti in vojaki so v decembru 2024 ponovno združili moči in se pridružili humanitarni akciji Anina zvezdica. Vse to s ciljem pomoči ljudem v stiski. V le nekaj tednih so uspeli zbrati več kot 10 ton hrane in higienskih izdelkov. Ti bodo v tem predprazničnem času olajšali življenje številnim družinam in posameznikom, ki se soočajo z revščino. Akcija je dosegla izjemen odziv Pripravljene pakete ...