Znanstvena dognanja glede podnebne krize so jasna in nedvoumna, glede tega med strokovnjaki obstaja močan konsenz, sta se na navedbe nekaterih predstavnikov IJS na ponedeljkovem posvetu v državnem svetu - da izpusti CO2 ne vplivajo na podnebje oz. da to ni dokazano - danes odzvali vodji Univerze v Ljubljani in Instituta Jožef Stefan (IJS).