Soobdolženi umora matere štirih otrok iz Markovcev krivdo zavrnil Demokracija Piše: C. R., STA Na ptujskem okrožnem sodišču je danes potekal predobravnavni narok v primeru umora matere štirih otrok iz Markovcev marca letos. Umora sta soobdolžena žrtvin mož in njegova domnevna intimna prijateljica. Po besedah tožilke sta skupaj načrtovala umor in ga izvedla na grozovit način. Soobdolženi je krivdo zanikal in se izrekel kot nedolžen. Tožilka Teja Kukovec Belšak je na pred

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Mesec