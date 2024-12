Logarja in Irgl ne želijo ne na desni ne na levi. Kateri kodeks spoštuje Mahnič? N1 Kolegij predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič tudi tokrat ni odločal o kršenju etičnega kodeksa poslancev in o sankcijah kršiteljem. Ob trajni obstrukciji SDS je namreč sklepčnost seje s svojim odhodom preprečil vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj. Prav tako se navzočim ni uspelo dogovoriti, kje bosta po novem sedela nepovezana poslanca Anže Logar in Eva Irgl, ki ju želi SDS pono ...

