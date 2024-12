Na zasedanju Svet EU o pomenu digitalne infrastrukture in vključevanju Zahodnega Balkana Vlada RS V Bruslju se je zaključilo zasedanje Sveta EU za telekomunikacije, katerega se je udeležila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za digitalno preobrazbo dr. Aida Kamišalić Latifić. Predstavniki držav članic EU so sprejeli sklepe o Agenciji EU za kibernetsko varnost (ENISA) in njeni vlogi v evropskem ekosistemu kibernetske varnosti ter o obvladovanju potreb EU po digitalni infrastrukturi.

