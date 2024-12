Kosovski premier Albin Kurti je obiskal Sarajevo in se srečal z dvema od treh članov predsedstva Bosne in Hercegovine. Srečanju so nasprotovali v entiteti BiH Republiki Srbski, češ da BiH ni priznala neodvisnosti Kosova. Kritike pa prihajajo tudi iz Srbije: po mnenju srbskega zunanjega ministra Marka Đurića obisk spodkopava temelje odnosov med Srbijo in BiH.