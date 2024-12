Zadeva Trenta: kako so cenilci prišli do cene evro na kvadratni meter? 24ur.com Na celjskem sodišču se je zaslišanjem cenilcev nadaljevalo sojenje prvaku SDS Janezu Janši in soobtoženima, nekdanjima direktorjema Eurogradenj in Imosa Klemnu Gantarju in Branku Kastelicu, zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti. Zaslišana je bila četverica, ki je po naročilu sodišča skupaj izdelala izvedensko mnenje.

