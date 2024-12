Zmagovalec sprinta Jacquelin, od Slovencev do točk le Fak 24ur.com Francoz Emilien Jacquelin je zmagovalec moške sprinterske biatlonske tekme za svetovni pokal v Kontiolahtiju na Finskem. Med peterico Slovencev se je do točk prebil le Jakov Fak, ki je z eno napako na strelišču in kazenskim krogom zasedel 16. mesto.

