Konec ene dobe, začetek nove: rojeva se nova mestna pivovarna Union 24ur.com V četrtek zvečer je Celovška cesta za trenutek postala prizorišče zgodovinskega premika – dobesedno. Policija je zaustavila promet, mimo presenečenih mimoidočih pa sta zapeljala tovornjaka z ogromnima fermentacijskima posodama, ki sta simbolično zaznamovali konec ene dobe in začetek nove. Pivovarna Union, ki že 160 let piše svojo zgodbo skozi zgodovinske prelomnice in spreminjajoče se pivske nava...

Omenjeni Ljubljana

Pivovarna Union Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Andreja Katič

Tadej Pogačar

Jakov Fak