Smučarsko sezono začeli tudi na Rogli in Golteh 24ur.com Še pred novo pošiljko snega z novo smučarsko sezono začenjajo na Rogli in Golteh. Že prejšnji teden so prve smučarje v tej sezoni pozdravili na Kopah, Krvavcu in v Kranjski Gori, v soboto bodo naprave zagnali tudi na Mariborskem Pohorju. Na svoj račun bodo kmalu prišli tudi ljubitelji teka na smučeh.

