FENOMENALNO: Miha Hrobat na stopničkah smuka v Beaver Creeku! Lokalec.si Sezono alpskega smučanja odpirajo so danes odprli tudi specialisti za hitre discipline. Smukači so zbrani so zbrani v Beaver Creeku, kjer se je ob 19. uri prvi po smukaški progi spustil Miha Hrobat, ki je na koncu končal na izjemne tretjem mestu. Zmagal je Švicar Justin Murisier, drugi pa je bil njegov rojak Marco Odermatt. Hrobat je na tretjem mestu za prvim zastol zgolj 35 stotink sekunde. Ni k ...

