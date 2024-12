Nič nimamo proti migrantom, Romom, zapornikom ... dokler so daleč stran od nas in naših otrok Svet 24 Varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja, da je kultura dialoga osnova demokratične in pluralne družbe, v kateri vlada zaupanje in v kateri sodelovanje ni enostranska pot, ampak zavezništvo. Brez kulture dialoga ne moremo izvajati resničnih sprememb, je dejal v poslanici pred mednarodnim dnevom človekovih pravic, 10. decembrom.



