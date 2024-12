30 let varuha človekovih pravic: obravnavali 88.000 primerov 24ur.com Slovenija te dni obeležuje 30 obletnico delovanja varuha človekovih pravic, institucije, ki je zelo pomembna za to, kako dobro ljudje živijo v neki državi. Varuh je nekakšen posrednik med državo in državljani, ko gre kaj narobe, ko državne institucije ljudem kršijo pravice, ki bi jih morale po ustavi in zakonih zagotavljati. V 30 letih so tako varuhi človekovih pravic obravnavali skoraj 88.000 p...

