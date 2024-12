Kaj za soboto, 7. decembra, napoveduje dnevni horoskop? Preberi v prispevku! Oven (21. marec – 19. april) Pred teboj je strasten in pozitiven dan. Poln si velikih načrtov glede potovanj, izobrazbe ali dela. Tvoj pravi izziv bo ostati realen in si ne postaviti prevelikih ciljev in načrtov. Danes čutiš močna čustva do prijatelja, morda tudi […] Prispevek Dnevni horoskop: sobota, 7. december 2024 izv ...