Kdo so novi kardinali? Radio Ognjišče Med 21 novimi kardinali, ki so bili umeščeni med današnjim konzistorijem, je tudi msgr. nadškof Santiaga del Estera in primas Argentine Slovenec Vinko Bokalič Iglič. Sicer pa novi kardinali prihajajo z vsega sveta, vključno z Iranom in Indonezijo.



Sorodno













Omenjeni Argentina Najbolj brano Osebe dneva Tim Mastnak

Gloria Kotnik

Miha Hrobat

Janez Janša

Rok Marguč