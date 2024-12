Piše: C. R., STA Do začetka izvajanja pravice do dolgotrajne oskrbe na domu je le še pol leta, občine, ki bodo morale zagotoviti mrežo oskrbe, pa še vedno nimajo pravih informacij o financiranju in organizaciji, so po torkovem srečanju z državnim sekretarjem na ministrstvu za solidarno prihodnost Luko Omladičem opozorili župani zgornje Gorenjske. Omladič je po srečanju z župani na njihovi koordina ...