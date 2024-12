Uroš in Tjaša na odru razkrila spol otroka: Punčka bo! #video SiOL.net Pevski par Uroš in Tjaša sta s koncertom v Gorenji vasi začela njuno "Babyshower turnejo" (še) Eno Srce, ki sta jo razprodala v 24 urah. Na prvem od osmih koncertov sta obiskovalcem postregla s posebnim presenečenjem in razkrila spol svojega drugega otroka: "Punčka bo!" Posnetek s čustvenega koncerta si lahko ogledate zgoraj.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Tim Mastnak

Gloria Kotnik

Miha Hrobat

Janez Janša

Rok Marguč