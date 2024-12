Krka na vrhu, lirija slavila pri Rogaški, Triglavani pri Šentjurju Sportal Z obračunom med Podčetrtkom in Krko se je v petek začel deseti krog košarkarske lige OTP banka. Ravno Podčetrtek je bil do zdaj edini, ki je v tej sezoni uspel premagati novomeško ekipo, ta pa je tokrat vrnila udarec in slavila s 95:82. V petek so košarkarji Zlatoroga na gostovanju v Škofji Loki s 73:63 premagali LTH Castings. V soboto so košarkarji Ilirije s 86:81 zmagali na gostovanju pri Rogašk...

Škofja Loka

