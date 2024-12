Potem ko so policisti pred preiskovalnega sodnika malo pred 15. uro pripeljali tri osumljence za mafijski umor Satka Zovka, sta direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič in direktor Uprave kriminalistične policije Damjan Petrič pojasnila podrobnosti kriminalistične preiskave in okoliščine prijetja osumljencev.