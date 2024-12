V Veliki Britaniji in na Irskem zaradi neurja Darragh več 100.000 ljudi brez elektrike RTV Slovenija V Veliki Britaniji so za več milijonov ljudi izdali opozorilo zaradi neurja Darragh, ki je doslej zahteval eno smrtno žrtev. Prebivalce so pozvali, naj ostanejo doma, več kot 100. 000 ljudi je ostalo brez elektrike.

