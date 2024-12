Kaj je storil Milorad Dodik, da je njegov urad ostal brez vode in elektrike? N1 Po tem, ko je predsednik Republike Srbske Milorad Dodik predlagal ukinitev del prihodka večjim mestom, je banjaluški župan Draško Stanivuković pred njegovim uradom izključil razsvetljavo in zaprl dovod vode v stavbo ter blokiral dostop do parkirišča vlade te entitete BiH. Stanivuković, čigar mesto bi ob sprejemu zakona ostalo brez treh milijonov evrov prihodkov, bo pri blokadi vztrajal, dokler vl ...

Sorodno