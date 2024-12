Eksplozija v stanovanjski stavbi, ugasnila (najmanj) štiri življenja zurnal24.si V današnji eksploziji in požaru v stanovanjski zgradbi v nizozemskem Haagu so po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti umrli najmanj štirje ljudje. So pa izpod ruševin trinadstropni stavbe pozno popoldne potegnili tudi enega preživelega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Lanišek

Miha Hrobat

Timi Zajc

Janez Janša