Veljati začel nov zakon o detektivski dejavnosti SiOL.net Z današnjim dnem začenja veljati nov zakon o detektivski dejavnosti, ki krepi delovanje detektivske dejavnosti, povečuje zaščito pravic strank in zagotavlja večjo transparentnost in odgovornost. Gre za celovito prenovo zakona po več kot desetletju. Prejšnji zakon je bil sprejet leta 2011, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve.

