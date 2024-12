Slovenski čebelarji blesteli na prvem evropskem ocenjevanju medu Primorske novice Koper je minuli konec tedna združil 87 čebelarjev iz 11 držav na prvem evropskem ocenjevanju medu. Slovenski čebelarji so dokazali, da so najboljši, saj so prejeli kar dve tretjini nagrad. Dogodek je navdušil tako obiskovalce kot stroko, ki opozarja na kakovost domačega medu in nevarnost ponaredkov.