V živo: Trčenje in kazen za Verstappna, Leclerc pridobil 16 mest Sportal "Verjamem v čudeže," je po kvalifikacijah v Abu Dabiju dejal Charles Leclerc. Na zadnji dirki sezone bo štartal kot zadnji, saj je bil v soboto samo 14., pa še 10 štartnih mest kazni je dobil zaradi menjave baterije v pogonskem sklopu. Ferrari skuša na finalu nadoknaditi 21 točk zaostanka za McLarnom. Lando Norris in Oscar Piastri sta si pridirkala prvo štartno vrsto in angleška ekipa je pred svoj...

