V živo: derbi v Neaplju, bo Atalanta izgubila prvo mesto? Sportal Na uvodni nedeljski tekmi 15. kroga italijanskega prvenstva je Fiorentina po zahtevnem tednu, ko so bile oči uprte v okrevanje njenega vezista Edoarda Bove, ki je po srčnem zastoju prejel srčni spodbujevalnik, z golom Danila Cataldija premagala Cagliari. To je bila osma zaporedna zmaga ekipe iz Firenc v serie A. V derbiju kroga se merita Napoli in Lazio, prvi lahko z zmago na vrhu prehiti Atalanto...

