Fiorentina po zahtevnem tednu nadaljevala zmagovito v serie A, Juventus ostaja neporažen Sportal Na uvodni nedeljski tekmi 15. kroga italijanskega prvenstva je Fiorentina po zahtevnem tednu, ko so bile oči uprte v okrevanje njenega vezista Edoarda Bove, ki je po srčnem zastoju prejel srčni spodbujevalnik, z golom Danila Cataldija premagala Cagliari. To je bila osma zaporedna zmaga ekipe iz Firenc v serie A. Ob 20.45 se bosta v derbiju kroga pomerila Napoli in Lazio, prvi lahko z zmago na vrhu...

