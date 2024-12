V Vatikanu prižgali lučke na božičnem drevesu in odkrili jaslice RTV Slovenija Na Trgu sv. Petra v Vatikanu so slovesno prižgali lučke na božičnem drevesu in odkrili jaslice. Božično drevo letos prihaja iz doline Ledro v bližini Gardskega jezera, jaslice pa iz Gradeža pri Gorici.

