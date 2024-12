Manija zombijad je že nekaj let mimo, tudi tista, ki so jo imeli pred leti južnokorejski filmarji. Čeprav statusa, ki ga v zadnjih več kot zanesljivo drži Vlak do Busana (Train to Busan), ne bo tako enostavno doseči, se vsake toliko pojavi zabaven in gledljiv zombi film. Eden takih prihaja iz Španije, posnet pa je […] Prispevek Ocena filma: Apokalipsa Z izvira s portala Student.si. ...