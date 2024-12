Slab začetek, odličen konec Cedevite Olimpije. Padel je tudi Spartak. Sportal Košarkarji Cedevite Olimpije so v ligi ABA v Hali Tivoli premagali Spartak iz Subotice z 91:82. Zmaji niso začeli najboljše, gostje iz Srbije so povedli kar s 16:2, a je ljubljanski klub v nadaljevanju s pomočjo navijačev le ujel in na koncu prehitel Spartak. Krka bo v ponedeljek gostovala pri Splitu.

