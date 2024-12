Prva liga se poslavlja, Maribor in Koper sta se približala Olimpiji Sportal Konec je jesenskega dela 1. SNL. Olimpija, ki jo podobno kot Celje čakata letos še dva nastopa v Evropi, odhaja na zimski počitek s prednostjo šestih točk pred Mariborom in Koprom. Vijolice so v nedeljo doma ugnale Nafto s 4:0, kanarčki pa so na Fazaneriji poglobili krizo Mure (3:1). Radomlje in Primorje sta se razšla brez zmagovalca (1:1). Z remijem sta se v soboto končali tudi tekmi v Celju in L...

