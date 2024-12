Sfižena 'dražba desetletja': računali na dober milijon evrov, prodali malo 24ur.com V Ljubljani je bila konec tedna ena največjih dražb umetnin slovenskih avtorjev. Dražbo slovenskih impresionistov, ekspresionistov in modernistov so zaradi napovedanih visokih cen poimenovali tudi "dražba desetletja". Organizatorji so pričakovali najmanj milijon tristo tisoč evrov, prodali pa le za dobrih 150 tisočakov umetnin. Številne niso dosegle niti spodnje, kaj šele zgornje ocenjene vrednos...

