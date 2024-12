"Šola je bila namenjena socializaciji vse do konca 19. stoletja. Znanje gre takrat zelo očitno z roko v roki z navajanjem na stvarne razmere v družbi. Gre za oblikovanje mladega prebivalstva, da se bo znašlo v svetu, v katerem živi. V času Marije Terezije in Jožefa II. pa se zgodi premik, ko država začenja odrejati, kaj se bo učilo, kako se bo učilo, kdo bo učil in kaj sta pravzaprav končni namen in cilj šole.