Fundacija za prusko kulturno dediščino (SPK) in Deželni muzej narave in človeka Oldenburg sta Avstraliji vrnila posmrtne človeške ostanke iz svojih zbirk. Gre za prednike avstralskih staroselcev iz avstralske zvezne države Queensland in otokov Torresovega preliva, ki so jih v 19. stoletju iz Avstralije pripeljali v Berlin.