Volkswagnovi zaposleni v Nemčiji ob novem krogu pogajanj spet stavkajo 24ur.com Zaposleni v devetih Volkswagnovih tovarnah v Nemčiji bodo znova stavkali. Delo bodo prekinjali za štiri ure, potem ko so ga minuli ponedeljek za dve uri. Zaposleni nasprotujejo predlaganim nižjim plačam, zaprtju tovarn in množičnemu odpuščanju. Predstavniki sindikatov in vodstva družbe sicer danes nadaljujejo pogajanja.

