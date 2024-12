Neverjeten preobrat Oblakovega Atletica po katerem grozi Realu in Barci (video) Ekipa Malo pred polovico tekmovanja v španskem nogometnem prvenstvu prve štiri ekipe loči le šest točk. V 16. krogu so zmagali Real Madrid, Atletico Madrid in Athletic Bilbao, remizirala pa je vodilna Barcelona.



Več na Ekipa.si

Sorodno